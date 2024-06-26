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Житель Свердловской области вернулся на Родину после обмена военнопленными между Россией и Украиной

Житель Свердловской области вернулся на Родину после обмена военнопленными между Россией и Украиной

Всего в нашу страну из плена удалось вернуть 90 человек, среди которых были священнослужители.Свердловчанин вернулся на Родину в Россию после обмена военнопленными между нашей старной и Украиной, который произошел 25 июня.

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