Россиянам рассказали об изменениях в стране с 1 января

С 1 января в России произошли ряд законодательных изменений. В частности, повысился МРОТ и прожиточный минимум, изменился порядок оформления больничного, увеличилась зарплата помощников депутатов и традиционно подорожали алкоголь и сигареты.
С 1 января в России произошли ряд законодательных изменений. В частности, повысился МРОТ и прожиточный минимум, изменился порядок оформления больничного, увеличилась зарплата помощников депутатов и традиционно подорожали алкоголь и сигареты.
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