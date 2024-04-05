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Была лицом программы "Время", а сейчас "борец с режЫмом"

Была лицом программы "Время", а сейчас "борец с режЫмом"

Она была одной из самых успешных журналисток на российском телевидении, вела программу «Время», освещала события в Европе и Америке, обожала свои командировки и вообще демонстрировала полное довольство собственной жизнью и профессией.

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Комментарии
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АМ
Анна Михайлова
Дерьма на ТВ полно 🤬
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2 час.
Анатолий Анатольев
Лживая ШВАЛЬ!!!!!!
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2 час.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Таких на телевидение полно, покайфовали на наши денежки,ещё и мужа пристроила, квартира служебная,можно жить хорошо и счастливо.
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1 час.

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