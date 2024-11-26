Только «Ливерпуль» набрал больше очков в ЛЧ, чем «Брест». Что это за киборги?

Рассказ Артема Денисова. Таблица Лиги чемпионов после половины общего этапа выглядит оригинально: «ПСЖ» вне топ-24, «Бавария» сразу за загребским «Динамо», которое раздавлено в очном матче 2:9, а за лидирующим «Ливерпулем» следуют «Спортинг», «Монако» и «Брест».
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