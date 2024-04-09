Специалисты городской администрации начали предварительные осмотры и проверки состояния территории города! 12 апреля и 19 апреля 2024 года на территории г.
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Специалисты городской администрации начали предварительные осмотры и проверки состояния территории города! 12 апреля и 19 апреля 2024 года на территории г.