«Это дорогая штука»: из Омска не запустят аэроэкспресс до аэропорта в Федоровке. О его нерентабельности заявил глава действующего аэропорта Олег Селиверстов.
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«Это дорогая штука»: из Омска не запустят аэроэкспресс до аэропорта в Федоровке. О его нерентабельности заявил глава действующего аэропорта Олег Селиверстов.