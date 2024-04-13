В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по мас-рестлингу

Соревнуются более 220 атлетов в возрастной группе 16-17 лет Как сообщается в Telegram-канале Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, сегодня на площадке СШОР Пушкинского района стартовали чемпионат и первенство России по мас-рестлингу.
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