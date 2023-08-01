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«Новый Орлеан» хочет усилить позицию центрового

«Новый Орлеан» рассматривает возможности усиления позиции центрового в межсезонье-2023. Основной пятый номер «Пеликанс» Йонас Валанчюнас имеет истекающий контракт.

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