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МВД Грузии задержало одного из лидеров оппозиции по уголовному делу

МВД Грузии задержало одного из лидеров оппозиции по уголовному делу

МВД Грузии сообщило о задержании оппозиционера Элисашвили по уголовному делу Полиция Грузии задержала одного из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александра Элисашвили за уголовное преступление.

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