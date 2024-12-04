МВД Грузии задержало одного из лидеров оппозиции по уголовному делу

МВД Грузии сообщило о задержании оппозиционера Элисашвили по уголовному делу Полиция Грузии задержала одного из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александра Элисашвили за уголовное преступление.
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