Между Анапой и Донецком запустят автобус

Появится и другой рейс, который пройдёт от Мариуполя до Ростова-на-Дону.С 3 октября будет запущен новый автобусный маршрут между Донецком и Анапой, сообщает пресс-служба Министерства транспорта ДНР со ссылкой на "Вокзалы Донбасса".