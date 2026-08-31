Ненужные книги можно передать в дар сельским библиотекам в ТЦ на Волгоградке

Город вместе с благотворительным проектом RE:books организовал пункты приема книг, журналов и другой печатной продукции по всей Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЛЛ Новый храм в ЮВАО...
- Собянин исполнил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым