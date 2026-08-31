Новые Печатники
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Новые Печатники

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Ненужные книги можно передать в дар сельским библиотекам в ТЦ на Волгоградке

Город вместе с благотворительным проектом RE:books организовал пункты приема книг, журналов и другой печатной продукции по всей Москве.

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