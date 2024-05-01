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Наследственная красота: как выглядит внучка Алена Делона — очаровательная Элиссон Ле Борж

Наследственная красота: как выглядит внучка Алена Делона — очаровательная Элиссон Ле Борж

Алена Делона называли самым красивым мужчиной 60-80-х годов. Не удивительно, что он пользовался огромным успехом у представительниц слабого пола, и за всю свою жизнь имел романтические связи далеко не с одной женщиной.

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