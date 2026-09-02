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Норвежская лыжная федерация недовольна решением FIS допустить россиян

Норвежская лыжная федерация недовольна решением FIS допустить россиян

Норвежская федерация лыжных видов спорта (Norges Skiforbund) прокомментировала решение FIS допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе в сезоне-2026/27.

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