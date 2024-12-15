Выдалось время слегка перевести дух - прослушал этот круглый стол по поводу ситуации в Сирии. Много умничать не буду, умные люди там в принципе уже все сказали.
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Выдалось время слегка перевести дух - прослушал этот круглый стол по поводу ситуации в Сирии. Много умничать не буду, умные люди там в принципе уже все сказали.
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