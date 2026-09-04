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Отшельник с Алтая дал советы по выживанию в тайге на фоне исчезновения семьи Усольцевых

Отшельник с Алтая дал советы по выживанию в тайге на фоне исчезновения семьи Усольцевых

Оджан Наумкин назвал обустройство надежного укрытия главным условием выживания в холодном климате Отшельник Оджан Наумкин, который провел в алтайском лесу 20 лет, в эксклюзивном интервью aif.

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