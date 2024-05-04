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Отец Мирославы Лебедевой: «Мы вдохновлялись Загитовой. Это же классно: стать олимпийской чемпионкой в 15 лет и дальше на этом строить жизнь»

– Все копилось постепенно. Поднятие возрастного ценза, запрет на выступления на международных соревнованиях.

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