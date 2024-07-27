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Полезно ли наносить дезодорант каждый день – на вопрос есть ответ у врача

Полезно ли наносить дезодорант каждый день – на вопрос есть ответ у врача

Полезно ли наносить дезодорант каждый день – на вопрос есть ответ у врача Максим МорозовПо данным опроса, проведенного компанией Perspirex, 63 процента женщин заявили, что потоотделение — самая неприятная проблема, с которой они сталкиваются, и дезодоранты решают эту проблему.

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