Полезно ли наносить дезодорант каждый день – на вопрос есть ответ у врача Максим МорозовПо данным опроса, проведенного компанией Perspirex, 63 процента женщин заявили, что потоотделение — самая неприятная проблема, с которой они сталкиваются, и дезодоранты решают эту проблему.