Азиатские фондовые индексы завершили торги снижением

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе: Nikkei 225 упал на 1,7%, Hang Seng — на 1%, ASX 200 — на 0,9%, Nifty 50 — на 0,3%.
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