Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чехия. Они совсем другие: в Чехии признали, что Запад сильно недооценил русских

Чехия. Они совсем другие: в Чехии признали, что Запад сильно недооценил русских

Запад страшно недооценил Россию, заявил в интервью Rádio Universum политолог Ян Баранек. У русских совсем другой менталитет, и они не позволяют себя оскорблять.

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Комментарии
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Евгений
Вроде товарищ начал за здравие, в отличие от своих придурашенных соотечественников, но искривления не избежали и его заднеприводного мозга. С чего вот он взял, что Россия точно не смогла бы победить в конвенциональной войне в Европе??? Почему, мать его, точно-то? Они  так же предрекали и крах экономики за недели и разгром при украинском наступлении летом. Да при наличии оружия их разъ... ала бы и украинская армия в пух и прах. Вся НАТО разноязычная, не связанная единым уставом и тактическими навыками и командованием организация. Армий в Европе практически не существует, кроме Польши. Бундесвер это уже жалкая, никчемная компания полупедиков, которые хотят получать ништяки от службы и абсолютно не готовые воевать. С Францией такая же история. Про всякие Люксембурги и Латвии вообще смешно даже упоминать в военном контексте. Объединенная Европа уже дважды получала по всем местам в истории, так почему этого не может случиться в третий раз? Это еще если учесть, что всю СВО Россия пользуется очень ограниченным контингентом и за всю кампанию была и есть в численном меньшинстве, потому, что не считает ее войной. Страна живет обычной жизнью, но ВПК выдает на гора такое количество вооружения, что весь Запад не в состоянии предоставить от этого даже четверть. А если страна перейдет на военные рельсы и проведет всеобщую мобилизацию, что та Европа сможет противопоставить, кроме Кончит Вурст на конченных леопардах? Откуда ресурсы, откуда нормальные мужчины и воины. НАТО без США вообще химера.
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