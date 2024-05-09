Чехия. Они совсем другие: в Чехии признали, что Запад сильно недооценил русских

Евгений

Вроде товарищ начал за здравие, в отличие от своих придурашенных соотечественников, но искривления не избежали и его заднеприводного мозга. С чего вот он взял, что Россия точно не смогла бы победить в конвенциональной войне в Европе??? Почему, мать его, точно-то? Они так же предрекали и крах экономики за недели и разгром при украинском наступлении летом. Да при наличии оружия их разъ... ала бы и украинская армия в пух и прах. Вся НАТО разноязычная, не связанная единым уставом и тактическими навыками и командованием организация. Армий в Европе практически не существует, кроме Польши. Бундесвер это уже жалкая, никчемная компания полупедиков, которые хотят получать ништяки от службы и абсолютно не готовые воевать. С Францией такая же история. Про всякие Люксембурги и Латвии вообще смешно даже упоминать в военном контексте. Объединенная Европа уже дважды получала по всем местам в истории, так почему этого не может случиться в третий раз? Это еще если учесть, что всю СВО Россия пользуется очень ограниченным контингентом и за всю кампанию была и есть в численном меньшинстве, потому, что не считает ее войной. Страна живет обычной жизнью, но ВПК выдает на гора такое количество вооружения, что весь Запад не в состоянии предоставить от этого даже четверть. А если страна перейдет на военные рельсы и проведет всеобщую мобилизацию, что та Европа сможет противопоставить, кроме Кончит Вурст на конченных леопардах? Откуда ресурсы, откуда нормальные мужчины и воины. НАТО без США вообще химера.