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Царьград

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Культура Запорожья: Обновление в 67 учреждениях к 2026 году

Культура Запорожья: Обновление в 67 учреждениях к 2026 году

С 2023 по 2026 год в Запорожской области проведены ремонтные работы в 67 учреждениях культуры, включая музеи, дома культуры и школы искусств.

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