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Генералы, которые "съели" пайки русской армии: Куда приведут аресты бывшей верхушки Минобороны

Генералы, которые "съели" пайки русской армии: Куда приведут аресты бывшей верхушки Минобороны

Экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, на протяжении 14 лет отвечавший за материально-техническое обеспечении ВС России, стал четвёртым арестованным "звёздным" чиновником из руководства военного ведомства.

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