Снежные развалы Локтя: в Новосибирске назревает скандал с уголовным душком

Приватизация муниципального имущества, связанного с утилизацией снега, заинтересовала прокурора настолько, что он через суд потребовал вернуть на баланс мэрии активы, распроданные ещё при мэрстве Анатолия Локтя.
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