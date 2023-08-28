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Кто, кроме шахтеров, может получить возможность досрочного выхода на пенсию

Кто, кроме шахтеров, может получить возможность досрочного выхода на пенсию

Вице-премьер-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что выйти на пенсию в 55 лет смогут не только шахтеры, но и металлурги, медики-рентгенологи и другие работники опасных производств, передает inbusiness.

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