Кто, кроме шахтеров, может получить возможность досрочного выхода на пенсию

Вице-премьер-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что выйти на пенсию в 55 лет смогут не только шахтеры, но и металлурги, медики-рентгенологи и другие работники опасных производств, передает inbusiness.