РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Helena Nek
    Безусловно сон ребенка это важнейшая составляющая того на сколько он будет внимателен и способен усваивать что-либо. ...Названо важнейшее...
  • tsan tsan
    Лучший способ борьбы с травлей детей в школах - учите своих детей постоять за себя. Любым способом, кроме нанесения у...Можно ли дать шко...
  • Olga Chuhutina
    Ни как не обучить.  Они не обучаемые...Как обучить детей...

Смартфонозависимость школьников — преодолеем, или будет ломка?

Смартфонозависимость школьников — преодолеем, или будет ломка?

Психолог Дамиан Синайский оценил решение парламентариев запретить мобильные телефоны на уроках Павел Еськов Фото: DPA / Global Look Press Материал комментируют: Дамиан Синайский Госдума накануне на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками на уроках средств связи, в том числе смартфонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх