Количество онлайн-транзакций в Китае выросло во время праздника Весны

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Объем и количество онлайн-транзакций в Китае резко возросли во время только что завершившегося праздника Весны, показали в воскресенье 18 февраля данные китайской клиринговой компании онлайн-платежей NetsUnion Clearing Corporation и гиганта карточных платежей China UnionPay.