В МЧС России несут службу более 700 спасателей-водолазов

Водолазная деятельность в МЧС России начинается с 17 мая 1996 года. За эти годы высокопрофессиональные водолазные службы, отделы, водолазные поисково-спасательные подразделения были созданы и успешно функционируют в отряде Центроспас, центре «Лидер», региональных поисково-спасательных отрядах МЧС России и их филиалах, в подразделениях ВГСЧ и специализированных пожарно-спасательных частях.
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