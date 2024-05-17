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Закон, порядок, государство

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В МЧС России несут службу более 700 спасателей-водолазов

В МЧС России несут службу более 700 спасателей-водолазов

Водолазная деятельность в МЧС России начинается с 17 мая 1996 года. За эти годы высокопрофессиональные водолазные службы, отделы, водолазные поисково-спасательные подразделения были созданы и успешно функционируют в отряде Центроспас, центре «Лидер», региональных поисково-спасательных отрядах МЧС России и их филиалах, в подразделениях ВГСЧ и специализированных пожарно-спасательных частях.

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