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Все такой же компактный, но с улучшенной камерой, новым стабилизатором, более емким аккумулятором и полноценной системой уклонения от препятствий. Подробности о DJI Mini 3 Pro

Все такой же компактный, но с улучшенной камерой, новым стабилизатором, более емким аккумулятором и полноценной системой уклонения от препятствий. Подробности о DJI Mini 3 Pro

Компания DJI готовится представит дрон линейки Mini нового поколения. Пока непонятно, будет ли в новой серии обычный DJI Mini 3, но в Сети появились фото и видео Mini 3 Pro.

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