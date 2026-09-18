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Один погиб, трое пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте Москвы

В массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб, трое пострадали. Об этом 18 сентября сообщили в Госавтоинспекции по стоилце.

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