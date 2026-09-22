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Голос в три октавы против фанеры: пять звезд эстрады, которых не щадил Градский

Голос в три октавы против фанеры: пять звезд эстрады, которых не щадил Градский

Александр Градский — голос в три октавы, композитор, мэтр — халтуру на сцене не выносил. Сначала как музыкант, потом как наставник шоу «Голос»: его резкость в кресле порой пугала даже привычную публику.

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