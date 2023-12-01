Новосибирский метрополитен признан одним из самых чистых в России

Подземка Новосибирска вошла в топ-3 метрополитенов страны по чистоте на платформах и в вагонах.Международная Ассоциация "Метро" составила рейтинг самых чистых метрополитенов России – третье место у новосибирской подземки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии