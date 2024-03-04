Забавные новости

Новость первая. Франция урезает свой бюджет на 10 миллиардов евро. Естественно французы этим не очень довольны, там и так вовсю идут протесты, потому пилюлю решили подсластить, объяснив кто виноват в этом сокращении.
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