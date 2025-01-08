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Российский штурмовик вывез из Курахово на мотоцикле 12 раненых

Военнослужащий штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады 51-й армии «Южной» группировки войск рассказал, как на мотоцикле вывез 12 раненых из города Курахово Донецкой народной республики (ДНР).

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