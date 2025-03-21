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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон забил «Оттаве» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 105 очков против 101 у Драйзайтля, Кучеров на 3-м месте с 96

Форвард «Колорадо» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:1).

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