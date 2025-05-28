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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Evgenija Palette
    Вот, когда они тебя за горло схватят, да всех деток твоих перережут, ты и сама рада будешь разжечь этот костер... НО ...Русский мужик уст...
  • Виктор Борисов
    Выгнать из России всю эту черножопую паразитическую нечисть, севшую на шею Русского народа, включая цыганскую и таджи..."Дадите показания...
  • Виктор Борисов
    Выгнать из России всю эту черножопую паразитическую нечисть, севшую на шею Русского народа, включая цыганскую и таджи...Русский мужик уст...

"Дадите показания – отчислим!": школа запугивает избитых мигрантами детей

"Дадите показания – отчислим!": школа запугивает избитых мигрантами детей

Русский компас Фото: нейросеть Freepik / ForPost / Арина Розанова. И планирует выпускной в восточном стиле.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Подобных сволочей спрятавшихся в школах ещё много. Каждый случай защиты мигрантов скрывает врагов России, которые купившихся на взятках от мигрантов оказывают прямое вредительство России. Только тотальное отстранение от занимаемых должностей возможно хоть как то сдерживать гниение общественных структур.
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49 мин.
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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46 мин.
Виктор Борисов
Выгнать из России всю эту черножопую паразитическую нечисть, севшую на шею Русского народа, включая цыганскую и таджикскую мразь до последней твари!!! А то расползлись по всей России, создали практически ОПГ во всех крупных городах и распространяют наркоту по всей России, подкупая на эти поганные деньги продажных чиновников во всех сферах и силовых структурах!!! Эти ОПГ действуют под прикрытием своих диаспор, то есть пр национальному признаку и не признают никаких Российских законов!!! Эти продажные мафиозные структуры и есть главная опора и поддержка внутренних врагов России из 5-й колонны врагов, работающих под управлением англожидов сша, англии и гейропы!!!
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13 мин.
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