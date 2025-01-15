Попову попросили ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях после ЧП

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду") попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за происшествия с танкерами у Керченского пролива.
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