Попову попросили ограничить вылов рыбы в Черном и Азовском морях после ЧП

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду") попросил руководителя Роспотребнадзора Анну Попову ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за происшествия с танкерами у Керченского пролива.