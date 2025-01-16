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Царьград

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Ущерб на 30 млн, и сумма растёт: Загадочная кража из депозитария в Сочи. Что известно к этому часу

Ущерб на 30 млн, и сумма растёт: Загадочная кража из депозитария в Сочи. Что известно к этому часу

Одна из самых загадочных краж последнего времени - из депозитария в Сочи исчезли миллионы рублей. Пока что ущерб на 30 млн, но сумма растёт.

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