МВД Белоруссии указало на попытки иностранных спецслужб вербовать граждан

Иностранные спецслужбы вербуют белорусских граждан для терактов в России. Об этом 28 марта сообщил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко в интервью газете «СБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии