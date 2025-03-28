МВД Белоруссии указало на попытки иностранных спецслужб вербовать граждан

Иностранные спецслужбы вербуют белорусских граждан для терактов в России. Об этом 28 марта сообщил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко в интервью газете «СБ.