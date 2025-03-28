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МВД Белоруссии указало на попытки иностранных спецслужб вербовать граждан

МВД Белоруссии указало на попытки иностранных спецслужб вербовать граждан

Иностранные спецслужбы вербуют белорусских граждан для терактов в России. Об этом 28 марта сообщил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко в интервью газете «СБ.

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