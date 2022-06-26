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Национальный колорит и аншлаг: в Бобруйске торжественно открыли фестиваль народного творчества.

Национальный колорит и аншлаг: в Бобруйске торжественно открыли фестиваль народного творчества.

Яркими творческими номерами и почти полным аншлагом в зале открыли сегодня XVI Международный фестиваль народного творчества ´Венок дружбы´ в Бобруйске, передает корреспондент БЕЛТА.

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