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Крым Оперативный

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🗣️ Кадыров заявил, что все чеченцы могут вернуться домой и государство закроет

🗣️ Кадыров заявил, что все чеченцы могут вернуться домой и государство закроет

🗣️ Кадыров заявил, что все чеченцы могут вернуться домой и государство закроет глаза на их биографию Так он ответил на вопрос о том, могут ли чеченцы, живущие в Европе и Турции и принимавшие участие в двух военных конфликтах, если изъявят желание, вернуться на родину без риска попасть в тюрьму за содеянное в прошлом.

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