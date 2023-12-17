🗣️ Кадыров заявил, что все чеченцы могут вернуться домой и государство закроет глаза на их биографию Так он ответил на вопрос о том, могут ли чеченцы, живущие в Европе и Турции и принимавшие участие в двух военных конфликтах, если изъявят желание, вернуться на родину без риска попасть в тюрьму за содеянное в прошлом.