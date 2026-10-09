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Составлен первый российский рейтинг сервисов аварийного восстановления

Составлен первый российский рейтинг сервисов аварийного восстановления

Beeline Cloud набрал 270 баллов в исследовании CNewsMarke Beeline Cloud занял первое место в первом российском рейтинге провайдеров услуг аварийного восстановления DRaaS, подготовленном аналитическим центром CNewsMarket.

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