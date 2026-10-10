В Краснодаре лишь на 12 АЗС продают бензин АИ-100

В Краснодаре утром 10 октября работают 86 АЗС, однако на части из них введены ограничения на продажу топлива, сообщает городской МЦУ.
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