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Царьград

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В Краснодаре лишь на 12 АЗС продают бензин АИ-100

В Краснодаре лишь на 12 АЗС продают бензин АИ-100

В Краснодаре утром 10 октября работают 86 АЗС, однако на части из них введены ограничения на продажу топлива, сообщает городской МЦУ.

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