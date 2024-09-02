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Токаев: референдум по строительству АЭС пройдет 6 октября

Токаев: референдум по строительству АЭС пройдет 6 октября

Референдум в Казахстане по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) состоится 6 октября. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время своего послания к народу, передает Tengrinews.

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