Разрешили парковаться на месте для инвалидов, но есть один нюанс, при котором нельзя: что же это такое и как избежать проблем Ольга БезродняяС апреля текущего года в России вступили в силу новые правила, позволяющие автовладельцам парковаться на местах для инвалидов при отсутствии соответствующих знаков.