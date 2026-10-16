Основателя мобильного госпиталя Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Друзенко* экстренно перевели в штурмовую бригаду "Рубеж" сразу после его публичных выступлений с критикой действующего руководства страны, сообщил в соцсетях сам активист .