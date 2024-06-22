ТАСС: в Белгороде произошли взрывы на фоне ракетной опасности

В Белгороде на фоне ракетной опасности слышны взрывы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. В 11:32 (мск) губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.