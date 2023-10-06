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ФСБ за год перехватила 370 кг произведенных на Украине наркотиков

ФСБ за год перехватила 370 кг произведенных на Украине наркотиков

Сотрудники ФСБ при участии таможенной службы за один год перехватили почти 370 кг синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в России.

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