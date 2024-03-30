🔥Шестидневная рабочая неделя ждёт нас с 22 по 27 апреля, - Роструд. Праздничные выходные начнутся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
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🔥Шестидневная рабочая неделя ждёт нас с 22 по 27 апреля, - Роструд. Праздничные выходные начнутся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.