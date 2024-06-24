Престольный праздник Святой Троицы отметили и в хуторе Берёзовка 1-я. Гуляния прошли на излюбленном месте хуторян, так называемом «островке».
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Престольный праздник Святой Троицы отметили и в хуторе Берёзовка 1-я. Гуляния прошли на излюбленном месте хуторян, так называемом «островке».