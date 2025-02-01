Гражданам Таджикистана упростили поездки между Россией и Белоруссией

Пересекать границу между Российской Феденацией и Белоруссией для граждан Таджикистана стало значительно проще из-за вступившего в силу специального соглашения между правительствами России и Белоруссии, сообщает 1 февраля пресс-служба министерства транспорта Таджикистана.